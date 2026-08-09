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Wohnimmobilien in Gandia, Spanien

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13 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsoption. Geräumige…
$39,632
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Gerä…
$34,678
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsoption. Geräumige…
$44,586
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$319,595
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 751 m²
The luxurious manor house with pool and garage is for sale in an urbanization near the city …
$948,917
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Reihenhaus in Gandia, Spanien
Reihenhaus
Gandia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Area 164 m2. Plot 146 m2. The townhouse has 2 floors, plus a garage and 2 patios. To reform.…
$92,180
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$422,946
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Gerä…
$34,678
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Weite Stadt mit Verhandlungen panorámicas in der montaña, in 5 Minuten der Mitte der Stadt v…
$274,954
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Ger…
$32,696
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Diese Wohnung wird im Herzen von Gand verkauft & # 237; a und in einem Gebäude mit einer gut…
$43,402
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Haus 5 zimmer in Gandia, Spanien
Haus 5 zimmer
Gandia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Gandia в районе Marxuquera. Общая площадь 220.00 м2, участок 500 м2, со…
$359,846
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Villa in Gandia, Spanien
Villa
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
NIEDRIGER GEMACHT. GUTE GELEGENHEIT.! Ich verherrliche 330 chalet m2. Gelegt zwischen Apfel…
$469,922
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