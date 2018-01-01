  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция

Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция

Yaylali, Турция
от
€130,000
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и пентхаусы.

Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни.

В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.

Первоначальный взнос 30%, оставшаяся сумма — рассрочка до окончания строительства.

Особенности квартир

Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видеодомофон, сауна.

Удобства и оснащение в доме

Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, гардероб в прихожей, встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила.

Расположение и объекты поблизости

Современный жилой комплекс удачно расположен в центральной части популярного курортного района Аланьи, Махмутлар. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 600 метрах от резиденции.

Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.

Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Мраморноморский регион, Турция
от
€213,532
Жилой комплекс Современные апартаменты в стиле хай-тэк в районе Конаклы
Конаклы, Турция
от
€299,000
Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании
Авсаллар, Турция
от
€101,500
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€679,493
Жилой комплекс Novita Deluxe Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€212,176
Вы просматриваете
Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€130,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€133,030
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится на Бассейновой скоростной дороге, являющейся основой инвестиций в Стамбуле. Станции метро расположены по обе стороны комплекса с севера и юга. Это инвестиционная возможность рядом с международным аэропортом Ататюрк и Всемирным торговым центром. Это интегрированный комплекс, который включает в себя: квартиры, офисы, социальные пространства и магазины. Он имеет гостиничные преимущества, такие как служба приема и VIP-трансфер.
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€195,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 210 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
Алания, Турция
от
€175,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 46 до 221 м2. Расстояние до моря 2500 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Realting.com
Перейти