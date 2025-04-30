Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Home Oba.

Подходит для получения ВНЖ.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 в комплексе Kavi Home Oba.
Кухня-гостиная
Две спальни
Две ванные комнаты
Kavi Home жилой комплекс премиум-класса, расположен в Аланье, в окружении зеленых садов в престижном районе Оба, всего в 4 км от центра города Аланья, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, городской больницы и таких крупных торговых центров, как «Аланиум», «Метро» и «Кочташ».
Инфраструктура:
Открытый Бассейн
Детский Бассейн
Зона отдыха
Крытый Бассейн
Фитнесс
Сауна и Хамам
Детская площадка
Баскетбол
Беседка
Барбекю
Парковка
Консьерж
Подземный паркинг
Охрана 24/7
Большой выбор квартир 1+1 и 2+1 по всей Алании!
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