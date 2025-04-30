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  4. Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Home Oba.

Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Home Oba.

Оба, Турция
от
$207,909
BTC
2.4730315
ETH
129.6221555
USDT
205 556.0213358
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26423
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит для получения ВНЖ.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 в комплексе Kavi Home Oba.

Кухня-гостиная
Две спальни
Две ванные комнаты

Kavi Home жилой комплекс премиум-класса, расположен в Аланье, в окружении зеленых садов в престижном районе Оба, всего в 4 км от центра города Аланья, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, городской больницы и таких крупных торговых центров, как «Аланиум», «Метро» и «Кочташ».

Инфраструктура:

Открытый Бассейн
Детский Бассейн
Зона отдыха
Крытый Бассейн
Фитнесс
Сауна и Хамам
Детская площадка
Баскетбол
Беседка
Барбекю
Парковка
Консьерж
Подземный паркинг
Охрана 24/7

Большой выбор квартир 1+1 и 2+1 по всей Алании!
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Home Oba.
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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