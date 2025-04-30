Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Home Oba.

Подходит для получения ВНЖ.

Квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 в комплексе Kavi Home Oba.



Кухня-гостиная

Две спальни

Две ванные комнаты

Kavi Home жилой комплекс премиум-класса, расположен в Аланье, в окружении зеленых садов в престижном районе Оба, всего в 4 км от центра города Аланья, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, городской больницы и таких крупных торговых центров, как «Аланиум», «Метро» и «Кочташ».



Инфраструктура:



Открытый Бассейн

Детский Бассейн

Зона отдыха

Крытый Бассейн

Фитнесс

Сауна и Хамам

Детская площадка

Баскетбол

Беседка

Барбекю

Парковка

Консьерж

Подземный паркинг

Охрана 24/7



Большой выбор квартир 1+1 и 2+1 по всей Алании!

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