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  3. Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула

Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула

Merkez Caddesi, Турция
от
$719,000
BTC
8.5523619
ETH
448.2658502
USDT
710 864.1596923
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26455
ID новостройки на Realting
In CRM: 1287
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем первый жилой проект в Турции, специально разработанный с самым высоким уровнем стандартов сейсмической безопасности доступных в Турции.

Наш проект расположен в районе Шишли, одном из самых престижных и старейших районов европейского Стамбула.

Шишли известен своей современной инфраструктурой, наличием множества элитных жилых и торговых комплексов, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений, что делает его идеальным выбором для роскошной жизни или прибыльных инвестиций в недвижимость.

Проект расположен на площади 573.000 м2, состоит из четырех 37-и этажных здании, в продаже квартиры планировками от 1+1 до 4+1, площадью от 88 м2 до 240 м2, а также коммерческие и торговые помещений.

Стоимость квартир:

  • Квартиры 1+1 (88 м2 - 106 м2) от 719.000 USD
  • Квартиры 2+1 (131 м2 - 175 м2) от 1.121.000 USD
  • Квартиры 3+1 (175 м2) от 1.593.000 USD
  • Квартиры 4+1 (240 м2) от 2.350.000 USD

Квартиры имеют потрясающие виды на Стамбул и пролив Босфор, с высококачественную внутреннею отделку сочетающую роскошь с практичностью, и технологи умный дом, что обеспечивает комфорт и безопасность.


Инфраструктура:

  • Крытые и открытые бассейны
  • Фитнес центр
  • Спа центр
  • Сады и зеленые зоны - 90.000 м2
  • Магазины
  • Рестораны
  • Крытая парковка - 3.558 мест
  • Охрана 24/7


Прекрасное месторасположение:

  • 250 метров до автобусной остановки
  • 900 метров до станции метро Mecidiyeköy
  • 950 метров до Trump Mall и Cevahir Mall
  • Таксим - 10 минут
  • Маслак - 10 минут
  • Левент - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Merkez Caddesi, Турция

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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула
Merkez Caddesi, Турция
от
$719,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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