Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула

Представляем первый жилой проект в Турции, специально разработанный с самым высоким уровнем стандартов сейсмической безопасности доступных в Турции.

Наш проект расположен в районе Шишли, одном из самых престижных и старейших районов европейского Стамбула.

Шишли известен своей современной инфраструктурой, наличием множества элитных жилых и торговых комплексов, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений, что делает его идеальным выбором для роскошной жизни или прибыльных инвестиций в недвижимость.

Проект расположен на площади 573.000 м2, состоит из четырех 37-и этажных здании, в продаже квартиры планировками от 1+1 до 4+1, площадью от 88 м2 до 240 м2, а также коммерческие и торговые помещений.

Стоимость квартир:

Квартиры 1+1 (88 м2 - 106 м2) от 719.000 USD

Квартиры 2+1 (131 м2 - 175 м2) от 1.121.000 USD

Квартиры 3+1 (175 м2) от 1.593.000 USD

Квартиры 4+1 (240 м2) от 2.350.000 USD

Квартиры имеют потрясающие виды на Стамбул и пролив Босфор, с высококачественную внутреннею отделку сочетающую роскошь с практичностью, и технологи умный дом, что обеспечивает комфорт и безопасность.



Инфраструктура:

Крытые и открытые бассейны

Фитнес центр

Спа центр

Сады и зеленые зоны - 90.000 м2

Магазины

Рестораны

Крытая парковка - 3.558 мест

Охрана 24/7



Прекрасное месторасположение:

250 метров до автобусной остановки

900 метров до станции метро Mecidiyeköy

950 метров до Trump Mall и Cevahir Mall

Таксим - 10 минут

Маслак - 10 минут

Левент - 10 минут

Аэропорт Стамбула - 30 минут



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