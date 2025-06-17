Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула

Представляем первый жилой проект в Турции, специально разработанный с самым высоким уровнем стандартов сейсмической безопасности доступных в Турции.
Наш проект расположен в районе Шишли, одном из самых престижных и старейших районов европейского Стамбула.
Шишли известен своей современной инфраструктурой, наличием множества элитных жилых и торговых комплексов, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений, что делает его идеальным выбором для роскошной жизни или прибыльных инвестиций в недвижимость.
Проект расположен на площади 573.000 м2, состоит из четырех 37-и этажных здании, в продаже квартиры планировками от 1+1 до 4+1, площадью от 88 м2 до 240 м2, а также коммерческие и торговые помещений.
Стоимость квартир:
Квартиры имеют потрясающие виды на Стамбул и пролив Босфор, с высококачественную внутреннею отделку сочетающую роскошь с практичностью, и технологи умный дом, что обеспечивает комфорт и безопасность.
Инфраструктура:
Прекрасное месторасположение:
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