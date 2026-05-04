Жилой комплекс Санмар 1

ЖК "Санмар" – это идеальное место для жизни и отдыха в Мерсине!

Расположенный в экологически чистом районе города, комплекс состоит из четырех зданий с различной архитектурой и дизайном.

Комплекс предоставляет широкий спектр услуг и удобств, включая бассейны, фитнес-центр, сауну, парковку, детскую площадку и многое другое. На территории комплекса есть магазины, кафе и рестораны.

Санмар находится в непосредственной близости от пляжа и центра города Мерсин, что делает его идеальным местом для жизни как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря своей инфраструктуре, качеству жилья и удобствам, Санмар стал одним из самых популярных жилых комплексов в Мерсине.РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ

Общие характеристики:

Все материалы сертифицированы T.S.E, используется материал 1 класса;

Нагреватель и система природного газа;

Термостойкие бимы;

Умная система подъема;

Полный генератор;

Система видеодомофона;

Центральная система камер.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА:

1. Кухонные шкафы.

2. Гардероб

3. Шкафы для ванной

4. Гранитная кухонная скамья

5. Окна ПВХ

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