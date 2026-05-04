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Жилой комплекс Санмар 1

Акдениз, Турция
от
$77,827
;
5
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ID: 4048
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

ЖК "Санмар" – это идеальное место для жизни и отдыха в Мерсине!

Расположенный в экологически чистом районе города, комплекс состоит из четырех зданий с различной архитектурой и дизайном.

Комплекс предоставляет широкий спектр услуг и удобств, включая бассейны, фитнес-центр, сауну, парковку, детскую площадку и многое другое. На территории комплекса есть магазины, кафе и рестораны.

Санмар находится в непосредственной близости от пляжа и центра города Мерсин, что делает его идеальным местом для жизни как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря своей инфраструктуре, качеству жилья и удобствам, Санмар стал одним из самых популярных жилых комплексов в Мерсине.РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ

Общие характеристики:

Все материалы сертифицированы T.S.E, используется материал 1 класса;

Нагреватель и система природного газа;

Термостойкие бимы;

Умная система подъема;

Полный генератор;

Система видеодомофона;

Центральная система камер.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА:

1. Кухонные шкафы.

2. Гардероб

3. Шкафы для ванной

4. Гранитная кухонная скамья

5. Окна ПВХ

НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 1,148
Цена квартиры, USD 84,839
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.0
Цена за м², USD 1,120
Цена квартиры, USD 122,988

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Санмар 1
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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