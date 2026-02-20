Риелтор без границ KZ

  1. Realting.com
Польша, Metropolis GZM
Агентство недвижимости
2021
2 года 9 месяцев
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
www.facebook.com/nedvizhimostuchebamigraciya
Об агентстве

Мы предлагаем помощь в приобретении недвижимости в 18 странах, а также помощь в адаптации в стране при переезде (оформление ВНЖ/ПМЖ/Гражданства, зачисления детей в медицинские учреждения и тд)

Квартиры
Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Хотите купить прекрасную квартиру в Санремо? Приглашаем вас ознакомиться с нашим предложение…
$530,555
Квартира 3 комнаты в City of Sremska Mitrovica, Сербия
Квартира 3 комнаты
City of Sremska Mitrovica
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
$59,235
Квартира 2 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 2 комнаты
Бордигера
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
На границе со знаменитым Бордигерой мы предлагаем к продаже эксклюзивную квартиру. Расположе…
$534,261
Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/7
Studio or 1+1 in Nungwi and PAJE, Zanzibar, new house 100 m from the beach,  price 78.000…
$78,000
Дома
Дом 5 комнат в Вильнёв-Лубе, Франция
Дом 5 комнат
Вильнёв-Лубе
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Антиб. В охраняемом жилом комплексе с круглосуточной охраной мы предлагаем к продаже прекрас…
$1,30 млн
Дом 3 комнаты в Тремитуса, Кипр
Дом 3 комнаты
Тремитуса
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Новые дома и мезонеты в тихом жилом районе Пафоса. Современная архитектура, просторные плани…
$296,097
Дом 5 комнат в City of Novi Sad, Сербия
Дом 5 комнат
City of Novi Sad
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
$151,962
Дом 7 комнат в Poggio di Sanremo, Италия
Дом 7 комнат
Poggio di Sanremo
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Великолепная отдельно стоящая вилла в Санремо, в районе Поджо-Санремо, в 8 км от казино. …
$736,064
Наши агенты в Польше
Турсун Идрисова
Турсун Идрисова
Елена Селибовская
Елена Селибовская
11 объектов
Svetlana Shel
Svetlana Shel
12 объектов
Юлия Тюкова
Юлия Тюкова
11 объектов
