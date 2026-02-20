Риелтор без границ KZ

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Natalia Zaitseva
Эксперт по недвижимости и инвестициям в Польше
Я работаю там, где недвижимость перестаёт быть просто объектом, а превращается в стратегический инструмент — для сохранения капитала, его роста и уверенности в будущих перспективах.
Моя специализация — рынок Познани. Эт…
20
7
Рекомендовать
4
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
LEGER INVEST предлагает инвестиции в элитную недвижимость по всему миру. Наши знания и опыт позволяют нам предлагать инвестиционные возможности, которые включают несколько факторов, таких как цена, локация, размер, проект, инфраструктура, услуги и экономические перспективы
Наше агентство недвижимости специализируется на продаже домов и квартир в Варшаве и окрестностях. Мы предоставляем комплексные услуги нашим клиентам, всегда предлагая квалифицированные консультации и выбирая наиболее оптимальные решения на каждом этапе процесса.
Мы продаем недвижимость вы…
Starter House — специализированное агентство недвижимости в Варшаве для мигрантов и предпринимателей из стран СНГ и Балтии. Индивидуальный подход. Подбираем быстро и выгодно любую недвижимость: аренда, покупка, продажа в Варшаве.
Имея в распоряжении обширную базу предложений, мы быстро на…