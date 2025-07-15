Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Дуплекс с двумя спальнями (2+1) площадью 120 м2 в комплексе Royal Towers с панорамным видом на море и Крепость Алании.
Royal Towers - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в в центре Алании, в 10 мин ходьбы от моря.
Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 1.100 метров.
Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона.
Площадь территории Royal Towers составляет более 4.237 м2, комплекс состоит из двух блоков с общим количеством апартаментов - 137.
Инфраструктура:
Основные характеристики:
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