Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Дуплекс с двумя спальнями (2+1) площадью 120 м2 в комплексе Royal Towers с панорамным видом на море и Крепость Алании.

Royal Towers - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в в центре Алании, в 10 мин ходьбы от моря.

Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 1.100 метров.

Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона.

Площадь территории Royal Towers составляет более 4.237 м2, комплекс состоит из двух блоков с общим количеством апартаментов - 137.



Инфраструктура:

Большой открытый бассейн

Крытый зимний подогреваемый бассейн

Хамам и Сауна

Римская паровая комната

Фитнес зал

Детские игровые площадки

Зона барбекю

Крытый паркинг

Генератор

Охрана 24/7 и Видеонаблюдение

Интернет на всей социальной зоне



Основные характеристики:

Панорамное остекление

Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль

Входная стальная дверь

Видеодомофон

Встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах

Душевые кабины, сантехника

Электрический водонагреватель



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