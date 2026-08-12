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Виллы с видом на горы в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
93
Фатих
93
Бейликдюзю
35
Ялова
3
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9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$754,761
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$649,741
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Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$680,901
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Отдельные двухэтажные виллы в престижном жилом комплексе в Муданье, Бурса Виллы находятся в …
$796,308
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Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная трехэтажная вилла с видом на море в Ялове, Аккёй Благодаря удобному расположению р…
$408,737
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$577,035
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,21 млн
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Вилла 6 комнат в Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
$1,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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