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Виллы в Измит, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Karaabduelbaki, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
€1,00 млн
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview в Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview
Измит, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€999,000

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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