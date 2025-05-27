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Виллы с садом в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
3
Бурса
10
Ялова
5
Бююкчекмедже
16
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7 объектов найдено
Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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Вилла 7 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 7 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$1,08 млн
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Вилла 5 комнат в , Турция
Вилла 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 57 000 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокоценная роскошь на растущем рынке Бахчешехир…
$820,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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Вилла 10 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 10 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
⭐️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$810,000
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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