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Виллы в Sapanca, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Mahmudiye, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Mahmudiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы с Эксклюзивным Дизайном Рядом с Озером Сапанджа в Сакарье Виллы расположены…
€684,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Sapanca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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