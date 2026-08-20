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Виллы в Сакарьей, Турция

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Сапанджа
5
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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на озеро Сапанджа в окружении природы в Сакарье, Сапанджа Сапанджа — уютный и …
$438,673
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Вилла 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на лес и собственными бассейнами в закрытом жилом комплексе в Сапандже Сапандж…
$584,511
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственными бассейнами в жилом комплексе в Сапандже, Сакарья Эти виллы расположены …
$549,788
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$647,013
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
$198,159
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Вилла 4 комнаты в Коджаали, Турция
Вилла 4 комнаты
Коджаали, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$143,666
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Параметры недвижимости в Сакарьей, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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