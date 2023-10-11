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Виллы в Сакарья, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Mahmudiye, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Mahmudiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы с Эксклюзивным Дизайном Рядом с Озером Сапанджа в Сакарье Виллы расположены…
€708,000
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом в Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом
Kurtkoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
€659,500
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sapanca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sapanca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
€200,000

Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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