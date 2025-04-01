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Виллы в Шиле, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Виллы с садом и бассейном в тихом районе Стамбула Виллы расположены на азиатской стороне Ста…
$480,697
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Вилла 4 комнаты в Шиле, Турция
Вилла 4 комнаты
Шиле, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Виллы с садом и бассейном в тихом районе Стамбула Виллы расположены на азиатской стороне Ста…
$480,697
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