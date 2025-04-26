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Виллы в Сарыере, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 8 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ /   KAPALI…
$4,73 млн
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Вилла 7 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 7 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
For sale | Villa | Zekeriyaköy | ?Triplex ?400 Sqm ?2 Living room ?5 Bedroom ?5 Bathr…
$1,80 млн
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Вилла 7 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 7 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ZEKERİYAKÖY ?Fourlex ?Müstakil ?Net kapalı alan 520m2 ?Arsa 600m2 ?1 Salon ?6 Oda ?5 …
$5,11 млн
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Вилла 7 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 7 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на лес и море в проекте в Сарыере, Стамбул Проект вилл расположен в северной ч…
$4,81 млн
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