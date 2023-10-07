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Виллы с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
90
Бююкчекмедже
16
Бурса
14
Бейликдюзю
10
Коджаэли
7
Besevler Mahallesi
4
Niluefer
4
Силиври
4
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18 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Новая масштабная резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую мас…
€834,000
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Чекмекёй, Турция
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию ви…
€1,67 млн
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с…
€610,000
Вилла 55 спален с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 55 спален с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 23
Новая резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую резиденцию вил…
€990,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Измит, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
€1,06 млн
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом в Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом
Kurtkoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
€659,500
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной в Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
€1,53 млн
Вилла 9 комнат с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 9 комнат с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Площадь 470 м²
Этаж 1/3
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
€1,28 млн
Вилла 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 257 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
€1,55 млн
Вилла 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 263 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
€1,87 млн
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 353 м²
Этаж 1/1
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
€1,55 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 225 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,07 млн
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Площадь 311 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,61 млн
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Площадь 366 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,84 млн
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,21 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 533 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,24 млн
Вилла 6 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 572 м²
Этаж 1/2
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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