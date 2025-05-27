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Виллы возле озера в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
3
Бурса
10
Ялова
5
Бююкчекмедже
16
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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