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Maltepe Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€428,020
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16
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О комплексе

Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционный проект, который может получить турецкое гражданство, помимо магазинов и комфортабельных домов. Современный комплекс с высоким - дизайном и сложными технологиями, которые предоставляют его жителям высочайший уровень роскоши.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Maltepe Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€428,020
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим достопримечательностям и развлекательным центрам. Проект соседствует со станцией метро и различными видами общественного транспорта, что позволяет вам отправиться в любую точку Стамбула. Он предлагает роскошные апартаменты с характерным современным дизайном, чтобы насладиться высочайшим уровнем роскоши в комплексе Gaziosmanpaşa Apartment Compound. Проект включает в себя крытый торговый центр, фитнес-центр и спа-центр, который включает в себя несколько услуг, помимо характерного сада на сложной крыше.
Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - Махмутлар
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€145,000
Год сдачи 2023
Вашему внимаю представлены новые апартаменты 1+1 в Махмутларе. Площадь апартаментов от 50 до 60 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese, Турция
от
€145,844
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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