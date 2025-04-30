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  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.

Малтепе, Турция
от
$159,000
BTC
1.8912733
ETH
99.1297221
USDT
157 200.8364271
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26189
ID новостройки на Realting
In CRM: 1154
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе. 

Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1.

Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1.
Блок А - 26 этажей,  большинство квартир 1+1 и 2+1 с видом на море и Принцевы острова.

Комплекс расположение в Малтепе (12 пешком до набережной, 3 минуты ходьбы до станции Джевизли Мармарай, 13 минут ходьбы до станции метро Эсенкент (M4, связанная с аэропортом Сабиха Гёкчен)
 
Рядом магазины, кафе и рестораны, университеты, школы, больницы.

Без% рассрочка на блок А до 18 месяцев в TL и до 36 месяцев в USD!

Срок сдачи:

  • Блок Б - сдан
  • Блок А - июнь 2025 года


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Бар у бассейна
  • Сауна
  • Турецкий хамам
  • Спорт зал
  • Сады и пешеходные дорожки
  • Детская игровая площадка
  • Социальные зоны
  • Конференц-зал
  • Игровая комната
  • Бильярдная
  • Кинотеатр


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Малтепе, Турция
от
$159,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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