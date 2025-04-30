Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.

Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.
Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1.
Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1.
Блок А - 26 этажей, большинство квартир 1+1 и 2+1 с видом на море и Принцевы острова.
Комплекс расположение в Малтепе (12 пешком до набережной, 3 минуты ходьбы до станции Джевизли Мармарай, 13 минут ходьбы до станции метро Эсенкент (M4, связанная с аэропортом Сабиха Гёкчен)
Рядом магазины, кафе и рестораны, университеты, школы, больницы.
Без% рассрочка на блок А до 18 месяцев в TL и до 36 месяцев в USD!
Срок сдачи:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.