Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.

Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.

Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1.

Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1.

Блок А - 26 этажей, большинство квартир 1+1 и 2+1 с видом на море и Принцевы острова.

Комплекс расположение в Малтепе (12 пешком до набережной, 3 минуты ходьбы до станции Джевизли Мармарай, 13 минут ходьбы до станции метро Эсенкент (M4, связанная с аэропортом Сабиха Гёкчен)



Рядом магазины, кафе и рестораны, университеты, школы, больницы.

Без% рассрочка на блок А до 18 месяцев в TL и до 36 месяцев в USD!

Срок сдачи:

Блок Б - сдан

Блок А - июнь 2025 года



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Бар у бассейна

Сауна

Турецкий хамам

Спорт зал

Сады и пешеходные дорожки

Детская игровая площадка

Социальные зоны

Конференц-зал

Игровая комната

Бильярдная

Кинотеатр



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