Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.
Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.
Жилой комплекс расположен на территории 26.000 м2, проект состоит из 770 квартир в 9 блоках, планировкой от 1+1 до 4+1.
Архитектура проекта прекрасно вписывается в район где проживают ценители качественной жизни.
В нескольких минутах ходьбы от комплекса: метро, автомагистраль Е5, торговые центры Piazza и Ritim Istanbul, больницы, школы и т.д.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
Первый взнос 50%!
Без% рассрочка на 36 месяцев!
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.