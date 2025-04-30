  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.

Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.

, Турция
от
$236,000
BTC
2.8071730
ETH
147.1359397
USDT
233 329.5433761
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26190
ID новостройки на Realting
In CRM: 1064
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе. 

Жилой комплекс расположен на территории 26.000 м2, проект состоит из 770 квартир в 9 блоках, планировкой от 1+1 до 4+1.

Архитектура проекта прекрасно вписывается в район где проживают ценители качественной жизни.

В нескольких минутах ходьбы от комплекса: метро, автомагистраль Е5, торговые центры Piazza и Ritim Istanbul, больницы, школы и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Первый взнос 50%!
Без% рассрочка на 36 месяцев!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Сауна и Турецкий хамам
  • Спорт зал
  • Сады и пешеходные дорожки
  • Детская игровая площадка и социальная зона
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Чешме, Турция
от
$969,000
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Башакшехир, Турция
от
$270,000
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$125,395
Жилой квартал Шикарные Квартиры в Комплексе с Социальными Объектами в Авсалларе Алания
Аланья, Турция
от
$120,386
Многоквартирный жилой дом Istanbul Atasehir Apartment Complex
Аташехир, Турция
от
$345,077
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.
, Турция
от
$236,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Kurt Suıte 20
Жилой комплекс Kurt Suıte 20
Каргыджак, Турция
от
$166,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
КУРТ-САЙТ 20 Каргичак Жилой комплекс в районе Каргыджак Ры народные представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Все 400 м отделяет от ласково Средиземного мира и чистейшейшего пляжа. Рыдом с помётной супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжесть открыватия новы. В 300 м от д…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Многоквартирный жилой дом ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОЕКТ В ШИШЛИ
Шишли, Турция
от
$453,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Проект, расположенный в четырех кварталах, полон города. Разработанный с архитектурой, неподвластной времени, варианты квартир переносят ваши мечты в центр. Наш проект состоит из 1+1 2+1 3+1 простых квартир и 2+1 3+1 4+1 дуплексных квартир. Для тех, кто ведет активную и динамичную рабо…
Агентство
Mehal Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Шишли, Турция
от
$533,032
Почему это свойство 时 音؟ Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, одного из самых престижных регионов. Среда, богатая больницами и модными магазинами от самых известных международных и местных брендов. Жизнь комфорта и роскоши ждет вас в роскошных апартаментах с сов…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации