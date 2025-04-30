Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.

Жилой комплекс расположен на территории 26.000 м2, проект состоит из 770 квартир в 9 блоках, планировкой от 1+1 до 4+1.

Архитектура проекта прекрасно вписывается в район где проживают ценители качественной жизни.

В нескольких минутах ходьбы от комплекса: метро, автомагистраль Е5, торговые центры Piazza и Ritim Istanbul, больницы, школы и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Первый взнос 50%!

Без% рассрочка на 36 месяцев!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Сауна и Турецкий хамам

Спорт зал

Сады и пешеходные дорожки

Детская игровая площадка и социальная зона

Видеонаблюдение 7/24



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.