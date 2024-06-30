Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Комфортабельный Жилой Комплекс расположен в живописном районе Газипаша в г. Алания. Проект находится всего в 1 км от моря и в 3 км от аэропорта Газипаша. Рынки, базар и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от данного проекта.
Жилой Комплекс состоит из одного 6-ти этажного блока, общее количество квартир 58. В проекте представлены квартиры: 1+1 (46м2.) и дуплексы 2+1 (97-113м2.).
Комплекс предлагает жизнь в комфорте отеля с такими удобствами, как фитнес, турецкая баня, сауна, комната развлечений, комната для игры в сквош, соляная комната, парная, зоны отдыха, кафе-бар и мини-клуб. Жилой Комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023г.
Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.
Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2 с богатой внутренней инфраструктурой.
Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.
Окончание строительства: 30.06.2024 года.
Инфраструктура:
• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение
Проект расположен в Измирском районе Байраклы
26 этажей
226 жилой недвижимости
Для каждой квартиры есть место в закрытых квартирах типа 1 + 1 до 6 этажей с видом на город
1 салон
1 спальня
1 ванная
центр города 10 минут
- Рядом с метро
Проект завершится в июне 2025 года