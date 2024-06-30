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Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€139,230
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17
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной, спа-центром, садом, детской площадкой, велосипедной дорожкой.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 900 метров (7 минут ходьбы)
  • Автобусная остановка - 500 метров (2 минуты ходьбы)
  • Прибрежная дорога - 2 км (5 минут езды)
  • Ближайший аэропорт - 29 км (30 минут езды)
  • Аэропорт Стамбула - 59 км (50 минут)
  • Тоннель Евразия - 24 км (40 минут езды)
  • Торговый центр - 3 минуты
  • Больница - 3 минуты
  • Школа - 6 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€139,230
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