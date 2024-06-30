Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

от €210,000

Сдача в: 2024

Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность. Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2 с богатой внутренней инфраструктурой. Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п. Окончание строительства: 30.06.2024 года. Инфраструктура: • Генератор • Фитнес-зал • Сауна/джакузи/парная • Открытый бассейн с аква-горкой • Детская площадка/ детская комната • Бар у бассейна • Зона отдыха с беседкой • 24/7 охрана и видеонаблюдение