Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Мальтепе.

Уникальный проект, воплощающий современную архитектуру и роскошный дизайн расположенный в Малтепе на азиатской стороне города.

Комплекс находится в нескольких шагах от метро и торгового центра Piazza, рядом есть все необходимое - от школ и больниц до ресторанов и развлекательных центров. Легкий доступ ко всему: дорогам, автомагистралям и общественному транспорту, делает его идеальным местом для вашей комфортной жизни.

Комплекс представляет собой проект из трех блоков высотой до 14 этажей, находящимися на участке площадью 13,412 м2, всего 698 квартир различной планировкой 1+1 и 2+1 площадью от 56 м2 до 106 м2.

Первый взнос: 35%.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Сауна

Турецкий хамам

Спорт зал

Сады и пешеходные дорожки

Детская игровая площадка

Социальные зоны

Парковка

Охрана 24/7



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