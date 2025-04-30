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  4. Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Мальтепе.

Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Мальтепе.

Малтепе, Турция
от
$290,000
BTC
3.4494923
ETH
180.8026378
USDT
286 718.5066909
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26122
ID новостройки на Realting
In CRM: 1195
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Уникальный проект, воплощающий современную архитектуру и роскошный дизайн расположенный в Малтепе на азиатской стороне города.

Комплекс находится в нескольких шагах от метро и торгового центра Piazza, рядом есть все необходимое - от школ и больниц до ресторанов и развлекательных центров. Легкий доступ ко всему: дорогам, автомагистралям и общественному транспорту, делает его идеальным местом для вашей комфортной жизни.

Комплекс представляет собой проект из трех блоков высотой до 14 этажей, находящимися на участке площадью 13,412 м2, всего 698 квартир различной планировкой 1+1 и 2+1 площадью от 56 м2 до 106 м2.

Первый взнос: 35%.
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Турецкий хамам
  • Спорт зал
  • Сады и пешеходные дорожки
  • Детская игровая площадка
  • Социальные зоны
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция

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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Мальтепе.
Малтепе, Турция
от
$290,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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