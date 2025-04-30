Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Уникальный вариант проживания в центре городской жизни для тех, кто следует за своей мечтой. Уникальный вид на Адалар на Анатолийской стороне, который является предметом стихов, в комплексе становится важной частью вашей жизни. Чтобы побыть наедине с восхитительным видом на Адалар, достаточно просто открыть шторы.

Благодаря центральному расположению, комфортабельным апартаментам, торговым центрам, метро и динамичной жизни в окружении садов обещает прибыльное будущее местным и иностранным инвесторам.

Особенности:

2 открытых бассейна

фитнес-центр

кафе

зона отдыха

сауна

детские площадки

Расположение и объекты поблизости

С линиями метро, до которых можно добраться пешком, устраняет все расстояния. Прогулки с видом на море по побережью Малтепе принесут вам спокойствие, а торговые центры и улицы рядом придадут энергии. Бассейны под вашим домом превращаются в прохладу, а приятные соседи – в новые знакомства.

Комплекс расположен в центре Малтепе, в особом месте, сочетающем в себе энергию города с видом на Адалар. Проект расположен рядом с шоссе E-5, в нескольких минутах ходьбы от станции метро M4 Кадыкёй - Сабиха Гёкчен, напротив ТЦ Piazza и Maltepe Park. Близость к Мармарай и прибрежной дороге предлагает множество альтернатив для передвижения по трамвайной линии Кадыкёй – Малтепе, которая проходит прямо перед проектом и которую планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.