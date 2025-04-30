  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Малтепе
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Малтепе, Турция
от
$285,858
14.04.2025
$285,079
13.04.2025
$285,247
12.04.2025
$286,309
11.04.2025
$292,780
10.04.2025
$293,974
09.04.2025
$295,449
08.04.2025
$295,265
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25695
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446113
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе
  • Метро
    Esenkent (~ 600 м)
  • Метро
    Gülsuyu (~ 900 м)

О комплексе

Уникальный вариант проживания в центре городской жизни для тех, кто следует за своей мечтой. Уникальный вид на Адалар на Анатолийской стороне, который является предметом стихов, в комплексе становится важной частью вашей жизни. Чтобы побыть наедине с восхитительным видом на Адалар, достаточно просто открыть шторы.

Благодаря центральному расположению, комфортабельным апартаментам, торговым центрам, метро и динамичной жизни в окружении садов обещает прибыльное будущее местным и иностранным инвесторам.

Особенности:

  • 2 открытых бассейна
  • фитнес-центр
  • кафе
  • зона отдыха
  • сауна
  • детские площадки
Расположение и объекты поблизости

С линиями метро, до которых можно добраться пешком, устраняет все расстояния. Прогулки с видом на море по побережью Малтепе принесут вам спокойствие, а торговые центры и улицы рядом придадут энергии. Бассейны под вашим домом превращаются в прохладу, а приятные соседи – в новые знакомства.

Комплекс расположен в центре Малтепе, в особом месте, сочетающем в себе энергию города с видом на Адалар. Проект расположен рядом с шоссе E-5, в нескольких минутах ходьбы от станции метро M4 Кадыкёй - Сабиха Гёкчен, напротив ТЦ Piazza и Maltepe Park. Близость к Мармарай и прибрежной дороге предлагает множество альтернатив для передвижения по трамвайной линии Кадыкёй – Малтепе, которая проходит прямо перед проектом и которую планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Комплекс класса люкс в Каргыджаке.
Каргыджак, Турция
от
$244,510
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$5,28 млн
Жилой квартал Современные люкс апартаменты в комплексе Люмос
Махмутлар, Турция
от
$171,904
Жилой квартал Отличный жилой комплекс высокого качества и доступными ценами
Аланья, Турция
от
$143,076
Жилой комплекс Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$454,022
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$285,858
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Башакшехир, Турция
от
$97,780
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями. В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект. Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потряс…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$169,718
Особенности проекта: Открытый/закрытый бассейн Генератор Барбекю Высокоскоростные лифты Зона для фотографий на открытом воздух Телевизионная спутниковая тарелка Детская игровая площадка Беспроводной доступ в Интерне Тренажерный зал Игровая комнат Кинотеатр на открытом воздухе Специальная зо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюп, Турция
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект…
Агентство
FIBO Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации