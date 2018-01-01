Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция

Yesilkoey, Турция
45–89 м²
2
Сдача в: 2023
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Anka Inn - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в популярном районе Алтынташ в Анталии, в 5 минутах от международного аэропорта и пляжа Лара. Этот уникальный проект находится в нескольких минутах ходьбы от всех удобств: магазинов, рынков, автобусных остановок и т. д.
В Алтынташе строятся только самые современные и роскошные жилые комплексы, которые вскоре сделают это место новым роскошным центром Анталии.
Новый жилой комплекс Anka Inn занимает земельный участок площадью 4657 кв. м, состоит из двух 5-этажных блоков (А и Б), включающих всего 54 квартиры.
Инфраструктура комплекса: ландшафтный сад, зоны для занятий и отдыха, детская игровая площадка, зоны отдыха, пешеходные дорожки, полуолимпийский бассейн площадью 240 кв. м, детский бассейн, лобби, кафетерий, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, комната отдыха, витамин-бар, мужские и женские раздевалки, душевые и туалеты, крытая автостоянка, лифты, генератор, круглосуточное видеонаблюдение, охрана.
Есть также специально разработанное полностью автоматизированное освещение зданий и садов, система очистки воды, скважина и автоматизированная система орошения.
Расстояния:
- Пляжи Лары: 6 км
- Международный аэропорт Анталии: 6,5 км
- Частная больница Лара Анадолу: 7 км
- Торговый центр Анталии: 9 км
- Дуден Парк: 9 км
- Торговый центр TerraCity: 10 км
- Калеичи (Старый город): 15 км
- Пляжный парк Коньяалты: 24 км
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