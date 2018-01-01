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Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€444,300
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О комплексе

Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.

Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.

  • Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
  • метро Хузури - 1.9 км
  • метро Малтепе - 2 км
  • ТЦ Hilltown - 4.8 км
  • ТЦ Piazza AVM - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€444,300
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