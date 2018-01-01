Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €479,121

Сдача в: 2025

Проект, расположенный в центре оживленного города, район Шишли, микрорайон Бомонти. Комплекс представляет собой многофункциональный проект, состоящий из апартаментов, офисных помещений, магазинов, а также 5-звездочного отеля. ЖК расположен на участке общей площадью 170 000 м2 и состоит из 3 блоков, два из которых жилые, а в третьем - отель на 170 номеров. Шишли – престижный район, который на протяжении десятилетий был центром торговли, местом сосредоточения роскошных отелей, бутиков, торговых центров, кафе и ресторанов Стамбула. Внешняя инфраструктура: станции метро Шишли и Османбей, больница Окмейданы, многофункциональный стадион Vodafone Park, дворец Долмабахче, торговый центр Джевахир, парк миниатюр Миниатюрк, тоннель Долмабахче, тоннель Кагытхане. Объект предлагает будущим жильцам и инвесторам как жилые объекты, так и офисные и торговые помещения. ЖК включает 840 жилых единиц с планировками от 1+1 до 4,5+1, площадь которых варьируется от 63 до 241 кв.м, а также 17 магазинов и три офиса. Все интерьеры элитного комплекса выглядят элегантными и эстетичными за счет использования высококачественных материалов и инновационных технологий в строительстве. Внутренняя инфраструктура: парковка, крытый/открытый/детский бассейны, террасы, фитнес-зал, сауна, спа, хамам, кафе/ресторан, детская игровая площадка, сад, 24 часовая охрана, камеры и системы безопасности 24/7, прогулочная зона с ландшафтным дизайном. Элитный комплекс отличается от других роскошных жилых комплексов Стамбула, благодаря своей уникальной локации, развитой инфраструктуре, наличию главных транспортных узлов, а главное высокой инвестиционной доходности.