Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Yesilkoey, Турция

от €186,484

72 м² 1

Сдача в: 2024

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Viamar Aster - новый проект, расположенный в Аксу, в самом быстроразвивающемся районе Анталии. Он построен с использованием первоклассных материалов с учетом высоких стандартов качества. Один из самых бурно развивающихся курортных районов Анталии — Аксу. Современный курорт создан с учетом сохранения экологической безопасности района, где шикарные новомодные отели соседствуют с древними плантациями эвкалиптов и пиний. Инфраструктура: - Детские площадки; - Сад; - Турецкая баня; - Сауна; - Бассейны; - Магазины; - Торговый центр; - Фитнес-центр; - Рестораны. Местоположение проекта: - 4 км от аэропорта Анталии; - 5 км от торгового центра Анталии; - 6 км от торгового центра AGORA; - 5 км от песчаного пляжа Лара; - 500 метров от автовокзала. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!