Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция
80 м²
1
Сдача в: 2023
ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи.
Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.
Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто.
Начало строительства: январь 2022 года
Окончание строительства: январь 2023 года
Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€
Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;
От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.
Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.
Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр