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Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€256,149
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О комплексе

Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Технология "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от торгового центра, ресторанов, двух 5-звездочных отелей, музеев, парков и остановок общественного транспорта.

  • Автомагистраль Е-5 - 1 км
  • Станция метро - 2,3 км
  • Аэропорт - 35 км
Местонахождение новостройки
Evliya Celebi Mahallesi, Турция

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Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€256,149
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