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  4. Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.

Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.

Бейоглу, Турция
от
$420,000
BTC
4.9958164
ETH
261.8520961
USDT
415 247.4924489
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26135
ID новостройки на Realting
In CRM: 1221
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейоглу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Комплекс расположен в Бейоглу, Таксим – одном из самых центральных районов Стамбула.

Проект с фасадом протяженностью 220 м занимает участок площадью 156 000 м2. Он состоит из 659 квартир планировкой от 1+1 до 3+1, площадью от 58 м2 до 262 м2 и 165 магазинов. 

Таксим является историческим центром города, знаменитым своими музеями и художественными галереями. Квартиры расположены всего в нескольких шагах от таких повседневных удобств, как школы, больницы, кафе и рестораны.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.


Инфраструктура:

  • Услуги по уходу за детьми
  • Услуги парковщика
  • Услуги по организации мероприятий
  • Рестораны и Кафе
  • Крытый бассейн
  • Тренажерный зал
  • Центр пилатеса и йоги
  • Сауна и Хамам
  • Террасы для отдыха
  • Техническое обслуживание квартир
  • Уборка квартир
  • Охрана 24/7


Прекрасное расположение:

  • 100 метров от площади Таксим
  • 3 км от Гранд-Базара
  • 700 метров от музея Пера
  • 1,5 км от причала морских автобусов Кабаташ
  • 6 км от Босфорского моста 


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бейоглу, Турция

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Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Бейоглу, Турция
от
$420,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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