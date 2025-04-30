Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.

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Комплекс расположен в Бейоглу, Таксим – одном из самых центральных районов Стамбула.
Проект с фасадом протяженностью 220 м занимает участок площадью 156 000 м2. Он состоит из 659 квартир планировкой от 1+1 до 3+1, площадью от 58 м2 до 262 м2 и 165 магазинов.
Таксим является историческим центром города, знаменитым своими музеями и художественными галереями. Квартиры расположены всего в нескольких шагах от таких повседневных удобств, как школы, больницы, кафе и рестораны.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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