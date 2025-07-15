  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейоглу
  Квартира в новостройке Недвижимость в Стамбуле Возле Терсане в Районе Бейоглу

Квартира в новостройке Недвижимость в Стамбуле Возле Терсане в Районе Бейоглу

Бейоглу, Турция
от
$397,903
;
15
ID: 27916
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейоглу
  • Метро
    Haliç (~ 900 м)
  • Метро
    Şişhane (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Инвестиционная недвижимость в Стамбуле, Бейоглу, в 500 м от моря

Инвестиционный проект расположен в Бейоглу – одном из самых стратегически важных мест Стамбула. Этот район привлекает посетителей со всего мира. Наряду с историей и архитектурой, Бейоглу предлагает богатый выбор социальных и культурных мероприятий, таких как концерты, балеты и оперы.

Недвижимость в Стамбуле, Бейоглу, расположена в непосредственной близости от таких объектов повседневного спроса, как школы, больницы, аптеки, парки и торговые центры. Квартиры находятся в 500 м от моря, музея Рахми Коч и проекта Терсане, в 1 км от моста Золотой Рог, в 1,3 км от станции метробуса, в 3 км от улицы Истикляль, в 4 км от музея Галата, в 5,3 км от исторического Египетского базара и Гранд-Базара, в 5,5 км от Галатапорта, в 20 км от моста Фатих Султан Мехмет и в 35 км от аэропорта Стамбула.

Проект расположен в 6-этажном комплексе, состоящем из одного блока с 46 квартирами 1+1. В каждой из квартир комплекса имеются отдельные кухни. На территории комплекса имеется крытая парковка, камердинер, фитнес, лифт, круглосуточная охрана и камеры наблюдения. Благодаря своему выгодному расположению проект подходит как для проживания, так и для инвестирования. Квартиры обладают хорошим арендным потенциалом для краткосрочной сдачи. В квартирах имеются гостиная, спальня, отдельная кухня и ванная комната; в некоторых квартирах также есть балкон.

Квартиры в Бейоглу, Стамбул, оснащены системой "умный дом", подогревом полов, центральной системой кондиционирования, стальными входными дверями, душевыми кабинами, ламинированными и керамическими напольными покрытиями, окнами ПВХ, природным газом и спутниковым ТВ.


IST-01440

Местонахождение на карте

Бейоглу, Турция
Образование
Здравоохранение

