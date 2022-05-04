  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Taksim Istanbul Residence compound

Taksim Istanbul Residence compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€417,771
;
16
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко от площади Таксим. Он окружен множеством магазинов, ресторанов, парков, археологических и туристических зон. Высокие роскошные услуги в самом сердце исторического города, отличная сделка для готового жилья и выгодные инвестиции. Регистрационный документ готов, и проект подходит для турецкого гражданства сразу для вас и вашей семьи.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Oba Voyage Deluxe
Аланья, Турция
от
€190,000
Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше
Gazipasa, Турция
от
€135,000
Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Каракокали, Турция
от
€214,000
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€369,865
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса с видом на исторический Босфор
Ускюдар, Турция
от
€1,37 млн
Вы просматриваете
Taksim Istanbul Residence compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€417,771
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в городе Фамагуста, неподалеку от ТЦ City mall
Жилой комплекс Новый проект в городе Фамагуста, неподалеку от ТЦ City mall
Аванос, Турция
от
€139,307
Год сдачи 2024
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 56 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,52 млн
Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе.
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
€5,77 млн
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями. Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря. Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами. Окончание строительства - конец 2023 года. Особенности квартир Тип А Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип В Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип С Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Тип D Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Удобства и оснащение в доме Камин Автономное отопление Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти