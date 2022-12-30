Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.
В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт.Расположение и объекты поблизости