  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€655,000
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.

Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.

В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт.

Расположение и объекты поблизости
  • Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин.
  • Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин.
  • Галатская башня: 4 мин.
  • Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин.
  • Каракёй: 2,1 км / 6 мин.
  • Нишанташи: 4 км / 7 мин.
  • Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин.
  • Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин.
  • Сити Молл: 3,7 км / 8 мин.
  • Zorlu Mall: 7 км / 10 мин.
  • Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.
Местонахождение новостройки
Evliya Celebi Mahallesi, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Milano Residence
Алания, Турция
от
€165,850
Жилой комплекс Роскошная квартира в тихом месте
Махмутлар центр, Турция
от
€165,232
Жилой комплекс Квартиры в в самом центре города Алания
Алания, Турция
от
€252,130
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€88,000
Жилой комплекс EMERALD RİVA
Мерсин, Турция
от
€57,000
Вы просматриваете
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€655,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€454,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены планировки 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 190,87 до 236,02 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Mut, Турция
от
€69,000
Площадь 56–72 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку. Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! Общие характеристики Система природного газа (центральная) Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный извещатель Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонные столешницы Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила Особенности социальной зоны Уличный бассейн Открытая парковка Открытая детская площадка Камелия Фитнес, сауна и хаммам под блоком B В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1. Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже   НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50% ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
Алания, Турция
от
€182,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры 1+1 в центре Алании.Площадь апартаментов 48 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Realting.com
Перейти