Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция

Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером.

В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2.

В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения.

Расположение и объекты поблизости

Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.