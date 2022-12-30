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Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция

Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€617,000
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О комплексе

Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером.

В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2.

В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения.

Расположение и объекты поблизости

Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.

Местонахождение новостройки
Asmali Mescit Mahallesi, Турция

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Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€617,000
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