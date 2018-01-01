Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция

Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.

Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре.

Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи.

На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.