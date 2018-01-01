Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция

Каракокали, Турция

от €142,567

38 м² 1

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. -Подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Anemone Garden - новый жилой комплекс класса люкс, расположен в развитом районе Оба — одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты, на расстоянии 2500 м от моря, 5 км от центра города. До аэропорта Газипаша - 35 км. Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса, в том числе: напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери. ИНФРАСТРУКТУРА: -открытый бассейн; - сауна; - обустроенный фитнес-зал; - зона отдыха и барбекю; - детская открытая игровая площадка; - открытая парковка; - охрана и видеонаблюдение. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас! Предоставим варианты планировок!