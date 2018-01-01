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Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция

Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€215,165
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20
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О комплексе

Предлагаются меблированные квартиры.

Резиденция располагает консьерж-сервисом и парковкой.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Смарт-ТВ
  • Оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль Е-5 - 1 км
  • Станция метро - 2,3 км
  • Аэропорт - 35 км
Местонахождение новостройки
Evliya Celebi Mahallesi, Турция

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Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€215,165
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