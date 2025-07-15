  1. Realting.com
  2. Турция
  Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.

Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.

Турция
от
$418,000
11
ID: 27459
Дата обновления: 20.08.2025

Местонахождение

  Метро
    Yenimahalle (~ 300 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

О комплексе

Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университеты и больницы.

Комплекс строится на земельном участке 49.000 м2 из которых 65% занимает зеленая территория, состоит из 17-и блоков, всего 754 квартир планировкой от 2+1 до 4+1 площадью от 122 м2 до 208 м2, а также 50 коммерческих помещений.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонным гарнитуром и полностью оборудованными ванными комнатами.

Окончание строительства: август 2024 года.


Инфраструктура:

  • 2 полуолемпийских бассейна
  • Фитнес зал
  • Турецкий хамам и Сауна
  • Детская игровая площадка 
  • Парк с зонами отдыха
  • Спортивные площадки
  • Магазины и Рестораны
  • Паркинг 
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Турция

