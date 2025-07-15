Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.

Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университеты и больницы.

Комплекс строится на земельном участке 49.000 м2 из которых 65% занимает зеленая территория, состоит из 17-и блоков, всего 754 квартир планировкой от 2+1 до 4+1 площадью от 122 м2 до 208 м2, а также 50 коммерческих помещений.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонным гарнитуром и полностью оборудованными ванными комнатами.

Окончание строительства: август 2024 года.



Инфраструктура:

2 полуолемпийских бассейна

Фитнес зал

Турецкий хамам и Сауна

Детская игровая площадка

Парк с зонами отдыха

Спортивные площадки

Магазины и Рестораны

Паркинг

Видеонаблюдение 7/24



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.