Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция

The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.
Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу.Удобства и оснащение в доме
В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары.Преимущества
Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар.