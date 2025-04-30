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Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция

Багджылар, Турция
от
$452,575
14.04.2025
$449,780
13.04.2025
$450,044
12.04.2025
$451,719
11.04.2025
$461,931
10.04.2025
$463,813
09.04.2025
$466,140
08.04.2025
$465,851
06.04.2025
$466,127
05.04.2025
$461,880
04.04.2025
$468,049
03.04.2025
$473,239
02.04.2025
$472,246
01.04.2025
$471,177
30.03.2025
$469,735
29.03.2025
$473,242
28.03.2025
$474,969
27.03.2025
$473,305
26.03.2025
$473,009
25.03.2025
$471,390
24.03.2025
$469,778
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Описание Описание
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ID: 24858
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419617
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар
  • Метро
    Yenimahalle (~ 100 м)

О комплексе

Комплекс предлагает уникальное качество архитектуры и максимально повышает ваш уровень жизни, благодаря своей ориентированности на комфорт, спокойствие и практичность. Проект с развитой инфраструктурой в окружении зелёных пространств — воплощение комфорта, спокойствия и практичности. Проект включает 754 квартиры и 50 коммерческих помещений.

Особенности:

  • ухоженные зеленые зоны с прудами и цветами
  • фитнес-центр
  • крытый бассейн
  • спортивная площадка
  • кафе, рестораны и магазины

Компания работает 47 лет над объектами жилой и коммерческой недвижимости. За годы работы было спроектировано и сдано в эксплуатацию 40 000 квартир.

Преимущества

Идеально подходит для долгосрочной аренды и проживания семей с детьми.

Расположение и объекты поблизости

Багджилар — деловой район в европейской части с офисами международных компаний, банками и хорошей транспортной доступностью. Рядом расположена станция метро Yenimahalle и главные автомагистрали.

  • Метро и автобусная остановка - 400 м
  • Трамвайная остановка - 2 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Метробус - 3 км
  • Университет и школа - 3 км
  • Госпиталь - 4 км
  • Аэроопрт - 40 км

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция

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Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция
Багджылар, Турция
от
$452,575
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