Жилой комплекс Готовый к проживанию жилой комплекс с зелёными зонами в деловом районе Стамбула, Турция

Комплекс предлагает уникальное качество архитектуры и максимально повышает ваш уровень жизни, благодаря своей ориентированности на комфорт, спокойствие и практичность. Проект с развитой инфраструктурой в окружении зелёных пространств — воплощение комфорта, спокойствия и практичности. Проект включает 754 квартиры и 50 коммерческих помещений.
Особенности:
Компания работает 47 лет над объектами жилой и коммерческой недвижимости. За годы работы было спроектировано и сдано в эксплуатацию 40 000 квартир.Преимущества
Идеально подходит для долгосрочной аренды и проживания семей с детьми.Расположение и объекты поблизости
Багджилар — деловой район в европейской части с офисами международных компаний, банками и хорошей транспортной доступностью. Рядом расположена станция метро Yenimahalle и главные автомагистрали.