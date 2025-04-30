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Дома с гаражом в Анталье, Турция

Аланья
38
Муратпаша
59
Серик
55
Дёшемеалты
47
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145 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Кепез, Турция
Вилла 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$680,000
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 4
Если Вы мечтаете о собственном доме у моря в живописном и экологически чистом районе Алании,…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Каргыджак, Турция
Вилла 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Granada Villa in Kargicak, Alanya Discover luxury living with this 3+1 seaview villa, offer…
$601,930
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс 3+1 с панор…
$1,00 млн
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 476 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы с панорамным видом на море в районе Джик…
$1,00 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$97,537
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Вилла 5 комнат в Incekum, Турция
Вилла 5 комнат
Incekum, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
İNCEKUM / АЛАНИЯАЛАРА ВИЛЛА4 + 1 350 М2 ВИЛЛАСАД 1000 М2С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМУДАЛЕННЫЙ ЗАКРЫТЫ…
$437,842
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Дом 1 комната в Каргыджак, Турция
Дом 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Experience true luxury with this stunning villa for sale in Alanya in a respectable area of …
$2,62 млн
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
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Агентство
AxA property®
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамным видом на Аланию…
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
Количество этажей 2
$160,158
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Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 268 м²
Новый комплекс вилл и квартир класса люкс в Каргыджаке, Алания. Комплекс будет располагаться…
$1,14 млн
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Вилла в Манавгат, Турция
Вилла
Манавгат, Турция
Площадь 541 м²
Новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат. Сиде и Манавгат – орган…
$1,75 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 с панорамным видом в горах района Те…
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Просторные виллы и апартаменты премиум класса с панорамным видом на море в…
$723,294
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Вилла 5 комнат в Komurculer, Турция
Вилла 5 комнат
Komurculer, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
$714,500
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ALANYA/BEKTAŞ 3+1 250m2 COMPLETE RENOVATED DETACHED GARDEN FULL ALANYA VIEW
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Виллы 2+1 и 4+1 в тихом, престижном районе Алания, Бекташ. О строительств…
$879,081
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Вилла 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
3+1 villafor Sale in Alanya Kargıcak Region with the Assurance of Redtower Property. Apar…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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Агентство
AxA property®
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 3
Soul Residence, crafted by AADR in Alanya, stands majestically atop a rocky incline in the h…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 103 м²
БЕКТА / АЛАНИЯ ( брутто ) 1,103 М2 ( Net ) 680 M2 Количество комнат 5 + 2 Количество эта…
$1,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
$514,220
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Дом 3 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА 3+1 В ПРИГОРОДЕ КАДРИЙЕ, КУРОРТА БЕЛЕК В АНТАЛИИ. В 7 МИНУТАХ ХОДЬБЫ Д…
$474,000
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ALANYA/BEKTAŞ 4+2 DETACHED VILLA 3 STORE 450 M2 NET SESSION AREA 3 BATHROOMS 4 T…
$718,436
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1
В самом спокойном районе Алании, живописном и умиротворенном месте, выставлена на продажу че…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.  3 САНУЗЛ…
$787,894
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
KONAKLI / ALANYA Total Floor:4 Room:4+1 Square meter:250m² Bedroom:4 Bathroom…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 983 м²
Количество этажей 2
II – Каргичак, Алания II - это новый уникальный комплекс вилл, расположенный в Каргичак Алан…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Анталье

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таунхаусы
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с садом
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с видом на горы
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с видом на озеро
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