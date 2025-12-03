Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Анталье, Турция

Аланья
38
Муратпаша
166
Серик
90
Каш
60
48 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 4/4
$6,11 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Этаж 3/3
$9,60 млн
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
$4,25 млн
Вилла 3 комнаты в Кириш, Турция
Вилла 3 комнаты
Кириш, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
$9,07 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
$5,93 млн
Вилла 5 комнат в Кириш, Турция
Вилла 5 комнат
Кириш, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$37,80 млн
Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
$31,98 млн
Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
$47,45 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
$12,21 млн
Вилла 5 комнат в Аксу, Турция
Вилла 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
$9,30 млн
Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
$23,26 млн
Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
$21,63 млн
Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
$7,27 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
$12,33 млн
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
$20,35 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
$540,835
Вилла 6 комнат в Чамьюва, Турция
Вилла 6 комнат
Чамьюва, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$34,89 млн
Дуплекс 5 комнат в Оба, Турция
Дуплекс 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
$6,86 млн
Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/2
$8,49 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
$7,39 млн
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$18,03 млн
Дом 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 15/20
$98,86 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3
$7,21 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$8,43 млн
Вилла 5 комнат в Кириш, Турция
Вилла 5 комнат
Кириш, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
$50,94 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/5
$7,85 млн
Вилла 4 комнаты в Коркутели, Турция
Вилла 4 комнаты
Коркутели, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
$7,85 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
$8,72 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$10,41 млн
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$9,30 млн
