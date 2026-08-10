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Дома с видом на горы в Анталье, Турция

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Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
Каш
65
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195 объектов найдено
Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с видом на море в Каше, на полуострове Чукурбаг Полуостров Чукурбаг — од…
$1,11 млн
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Дом 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$953,056
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Дом 4 комнаты в Кемер, Турция
Дом 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла в комплексе с бассейном в Бейджике, Кемер, на лоне природы Трехэтажная вил…
$170,698
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
Виллы с богатым оснащением в Каше, Калкан Калкан – красивый район, расположенный в западной …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$762,036
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Отдельные виллы с качественным оснащением в Аланье, Бекташ Виллы расположены в районе Бекташ…
$2,03 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями в престижном районе Кемера, Анталия Кемер — одно из самых попу…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Вилла KIWI Sunset I…
$3,15 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном напротив пляжа Патара в Анталии Поселок Гелемиш, признанный серд…
$337,583
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Аланьи, эта роскошная вилла в Тепе предлаг…
$440,188
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с собственным бассейном на первой береговой линии в Калкане, Анталия Вилла р…
$659,268
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$150,063
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$116,178
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственным бассейном и видом на море в Аланье Отдельные, стильно оформленные виллы …
$782,813
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Дом 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Стильные дизайнерские виллы в Аланье, Тепе, в гармонии с природой Эти отдельностоящие виллы …
$513,185
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Дуплекс 3 комнаты в Каш, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$342,553
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в Анталье / Кунду в 2025 году, был построен одной из ведущих строитель…
$156,128
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом расположен в самом сердце центра Анталии, на улице Ишыклар. Дом расположен в 400 м от Ст…
$425,272
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Виллы с видом на город и море в Аланье, Анталия, с системой «умный дом» Тепе — престижный ра…
$2,08 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$521,243
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Количество этажей 4
Отдельные виллы с видом на крепость в Бекташе, Аланья, в окружении природы Эти стильные вилл…
$2,96 млн
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Дом 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Дома с видом на город и море в Аланье, Оба Дома расположены в Аланье в Оба – тихом районе, о…
$689,182
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект из двух премиаль…
$2,88 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с роскошным дизайном и удобствами в Аланье в районе Ешильоз Аланья – один из…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла, расположенная в Анталье/Серике/Богазкент, была полностью отремонтирована нынешним вла…
$225,239
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

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