Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Анталье, Турция

;
Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
Каш
65
Показать больше
84 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
TOP TOP
Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Эта необычная роскошная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 580 м2 просторного жи…
$2,69 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 670 м²
Эта вилла 3+1 в живописном районе Кестель в Алании предлагает роскошный жилой опыт с жилой п…
$957,337
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
Оставить заявку
Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта потрясающая роскошная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 450 м2 изысканной ж…
$1,35 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Расположен в престижном Территория Тепе в Алании, эта вилла с 5+1 триплексом предлагает бесп…
$723,840
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: 2 роскошные виллы премиум-класса в процессе строительства…
$1,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Эта необычная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 290 м2 роскошной жилой площади,…
$748,633
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: Просторную виллу площадью 180 м², полностью меблированную…
$478,178
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 462 м²
Исследуйте идеальное сочетание современного дизайна и средиземноморского очарования с этими …
$846,426
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Дизайнерский комплекс в 350 м от пляжа Клеопатры. Район\пляж:…
$408,942
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями на продажу в Алании предлагает 300 м2 роскошной жилой пл…
$666,751
Оставить заявку
Дом 7 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 7 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Эта необычная вилла на продажу в Тепе, Алания, предлагает 700 м2 роскошной жилой площади, ра…
$1,58 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект из двух премиаль…
$2,88 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями с видом на море в Тепе Откройте для себя эту очаровательн…
$385,270
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Калкан, Турция
Вилла 5 комнат
Калкан, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$247
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Стильная вилла с 4 спальнями в Бектасе - частный бассейн, терраса и кинотеатр Откройте для с…
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Эта роскошная вилла с 4 спальнями на продажу в Тепе, Алания, предлагает исключительный жизне…
$859,758
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в Алании с панорамным вид…
$1,74 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эта красивая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 220 м2 комфортабельного жилого п…
$666,751
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Эта потрясающая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 385 м2 роскошной жилой площад…
$760,330
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Стильная вилла с 4 спальнями в Тепе - Терраса, Сауна и джакузи Испытайте современную роскошь…
$834,751
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Просторная вилла с 4 спальнями в Бектасе - частный бассейн, сад и барбекю район Исследуйте о…
$1,69 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 359 м²
Эта элегантная вилла на продажу предлагает 359 м2 роскошной жилой площади, расположенной на …
$560,392
Оставить заявку
Дом 8 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 8 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этот впечатляющий особняк с 8 спальнями и 5 ванными комнатами в Инкекуме предлагает роскошну…
$1,46 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Стильная вилла с 3 спальнями с потрясающим видом на море и горы в Тепе, Алания Вилла имеет д…
$385,270
Оставить заявку
Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 680 м²
Элегантная вилла с 5 спальнями в Бектасе - частный бассейн, спа и спортзал Откройте для себя…
$1,75 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Эта необычная вилла в Тепе, Алания, предлагает 800 м2 исключительной жилой площади на участк…
$2,46 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Анталье

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти