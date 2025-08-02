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Дома с садом в Анталье, Турция

Аланья
38
Муратпаша
131
Серик
83
Каш
52
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32 объекта найдено
Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
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Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Добро пожаловать в жемчужину Алании — уникальную виллу с панорамным видом на море, замок и в…
$1,81 млн
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Аланья, Турция
Дом 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
For Sale 5+2 Luxury Villas With Turkish Citizenship at Complex in Bektas Alanya Alanya Lux…
$565,901
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 477 м²
Комплекс вилл  в новом современном комплексе в районе Дошемеалты, расположенном в 10 км от п…
$700,475
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
18 высококачественных современных вилл с частным бассейном и усилителем; Парковка, приложени…
$834,714
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Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Эта очаровательная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Газипасе предлагает 240 м2 ко…
$502,668
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл строится в районе Кызылджашехир, Аланья. Расположение: До больницы: 3.8…
$681,879
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Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 674 м²
Исследуйте наш престижный проект, предлагающий захватывающие дух виды на море и природу, где…
$1,31 млн
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
VIP виллы в Бекташе, Аланья – Ваша мечта становится реальностью! Предлагаем уникальную во…
$3,06 млн
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Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла Sea and Mountain View в Конакли Опыт непревзойденной элегантности в этой рос…
$397,565
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Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 425 м²
Просторная вилла от застройщика  в Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алан…
$1,65 млн
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в востребованном районе Каргичак в Алании, …
$913,942
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Вилла в Серик, Турция
Вилла
Серик, Турция
Площадь 220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
$568,232
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Вилла в Махмутлар, Турция
Вилла
Махмутлар, Турция
Площадь 274 м²
Виллы класса люкс на продажу  у моря в Махмутларе На прожаду имеется 4 виллы, каждая вилла и…
$490,746
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 238 м²
Первоклассные виллы от застройщика в Каргыджак, Алания Наша компания Hayat Estate рада предс…
$1,29 млн
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
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Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Эта красивая вилла с 3 спальнями на продажу в Каргичаке, Алания, предлагает 400 м2 просторно…
$651,184
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Дом 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Дом 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На продаже вилла 3+1 с мебелью и бытовой техникой, с собственным бассейном в районе Каргыджа…
$410,410
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Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 200 м²
Кедровые парковые дома в современном жилом комплексе в Анталии.13 блоков, 26 независимых сек…
$475,249
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Элегантная 2-этажная вилла с частным бассейном и современными удобствами Откройте для себя н…
$1,12 млн
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Площадь 91 м²
Представляем уникальный проект таунхаусов в Алании. Район Конаклы. Комплекс находится в 300 …
$299,613
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Эта привлекательная вилла с 4 спальнями на продажу в Каргичаке, Алания, предлагает 330 м2 ро…
$525,517
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Эта роскошная вилла с 6 спальнями и 4 ванными комнатами в Cikcilli предлагает 306 м2 изыскан…
$1,77 млн
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Дом 3 спальни в Kemeragzi, Турция
Дом 3 спальни
Kemeragzi, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$639,759
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Мы с гордостью представляем вам ультра-роскошную и современную виллу с умной системой дома, …
$3,73 млн
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Типы недвижимости в Анталье

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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