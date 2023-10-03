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Дома с видом на море в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1930
Аланья
1930
Doesemealti
57
Gazipasa
21
Коньяалты
6
Kepez
5
Кемер
5
1 133 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€117,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€209,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Виллы с Видом на Море в Алании, Тепе, с Личным Бассейном. Построенные на участке площадью 16…
€479,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction.   С огромным удо…
€1,55 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€460,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 228 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Geyikbayiri, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Geyikbayiri, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Бассейном и Автостоянкой в Анталии, Коньяалты. Частный дом расположен в Антали…
€3,08 млн
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Kas, Турция
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Kas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Каменный Дом с Панорамным Видом на Море и Природу в Анталии, Каш Каш расположен на востоке з…
€770,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/8
Недвижимость с Видом на Море в Роскошном Проекте в Инвестиционном Районе Аланьи Авсаллар Нов…
€250,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€636,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ciplakli, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€201,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ciplakli, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€253,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн

Типы недвижимости в Анталья

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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