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Жильё в Alhaurin de la Torre, Испания

1 объект найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Alhaurin de la Torre, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Alhaurin de la Torre, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
Загородный Дом (Финка) с 6-ю Спальнями в Тихом Месте в Алаурин-де-ла-Торре Эта усадьба распо…
€450,000
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