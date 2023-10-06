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Жильё с бассейном в Андалусии, Испания
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108 объектов найдено
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Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
3
151 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 ванная к…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
3
100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
6
1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
2
105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€425,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
2
200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
5
337 м²
Вилла на продажу в Atalaya, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет и ха…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
3
146 м²
Апартамент на продажу в New Golden Mile, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики ба…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
4
333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
6
2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benalmadena, Испания
4
211 м²
Апартамент на продажу в Arroyo de la Miel, Benalmadena, с 4 спальня, 2 ванная и характеристи…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
4
5
496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
4
3
602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
3
170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
3
130 м²
Апартамент на продажу в Costalita, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн …
€475,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
2
112 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная…
€425,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
4
330 м²
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 4 спальня, 5 ванная, 1 туалет,…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
8
550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
3
3
146 м²
Почувствуйте весь масштаб побережной роскоши в Эстепоне, находясь в элитном комплексе у само…
€1,45 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
4
4
272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
4
7
812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Mijas, Испания
4
193 м²
Вилла на продажу в Mijas Costa, с 4 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (Частный), га…
€699,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
6
6
555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Benahavis, Испания
5
5
358 м²
Добро пожаловать в это изысканную современную виллу, расположенная в престижном районе Эль П…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
4
247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
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Дом 3 спальни с бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
3
195 м²
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…
€370,000
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