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Жилье в Вере, Испания

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квартиры
68
дома
43
111 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Вера, Испания
Квартира 1 спальня
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$196,503
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$323,652
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,683
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,739
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 233 м²
В самом центре Вера Плайя, в престижной урбанизации Пуэбло Салинас, был создан исключительны…
$408,002
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Новые виллы в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь в …
$522,097
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 219 м²
В привилегированном анклаве Вера Плайя, Альмерия, мы представляем эксклюзивную коллекцию из …
$545,562
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 157 м²
В самом центре Вера Плайя, в престижной урбанизации Пуэбло Салинас, был создан исключительны…
$332,025
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
В самом центре Вера Плайя, в престижной урбанизации Пуэбло Салинас, был создан исключительны…
$326,402
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новые квартиры рядом с пляжем в Вера-Плайя, Коста-де-Альмерия Эксклюзивный жилой ко…
$305,435
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$419,504
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$326,166
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Новые бунгало в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь …
$350,323
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$528,882
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Современные новые виллы с частным бассейном в Валье-дель-Эсте, Вера, Альмерия Эксклюзивный…
$342,525
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Все спроектировано так, чтобы вы могли наслаждаться максимальным пространством, отдыхом и ко…
$395,593
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты в Вера-Плайя, Альмерия – современные дома у моря Современная жизнь в …
$314,606
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые квартиры рядом с пляжем в Вера-Плайя, Коста-де-Альмерия Эксклюзивный жилой ко…
$298,493
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 504 м²
В привилегированном анклаве Вера Плайя, Альмерия, мы представляем эксклюзивную коллекцию из …
$557,295
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новые квартиры рядом с пляжем в Вера-Плайя, Коста-де-Альмерия Эксклюзивный жилой ко…
$252,215
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВЕРЕ Новый жилой комплекс апартаментов в Вере всего в 400 м от огр…
$415,959
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Квартира 4 комнаты в Вера, Испания
Квартира 4 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 5
Изысканная квартира на первом этаже с частным двором, крытым подогреваемым бассейном и преми…
$328,413
НДС
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Новые бунгало в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь …
$410,647
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВЕРЕ Новый жилой комплекс апартаментов в Вере всего в 400 м…
$432,619
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$503,966
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$261,790
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$285,602
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новые виллы в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь в П…
$522,877
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Вилла 4 комнаты в Вера, Испания
Вилла 4 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Элегантная вилла с частным бассейном с подогревом, панорамной террасой на крыше и современно…
$513,792
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Все спроектировано так, чтобы вы могли наслаждаться максимальным пространством, отдыхом и ко…
$308,330
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