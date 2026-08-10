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Жилье в Гранаде, Испания

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Almunecar
11
19 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Monachil, Испания
Квартира 1 спальня
Monachil, Испания
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс в Сьерра-Неваде предлагает 20 готовых к сдаче студий и квар…
$407,260
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Вилла 5 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Стильные виллы с панорамным видом на море в Ла-Эррадура, Гранада Ла-Эррадура — живописная пр…
$1,95 млн
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Вилла в La Herradura, Испания
Вилла
La Herradura, Испания
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс, сочетающий авангардную архитектуру с уникальной природной с…
$2,27 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 3 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$489,300
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Квартира 3 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 3 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$385,615
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
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Квартира 3 спальни в Monachil, Испания
Квартира 3 спальни
Monachil, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс в Сьерра-Неваде предлагает 20 готовых к сдаче студий и квар…
$458,227
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Квартира 2 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 2 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$368,140
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Квартира 2 спальни в Monachil, Испания
Квартира 2 спальни
Monachil, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс в Сьерра-Неваде предлагает 20 готовых к сдаче студий и квар…
$460,460
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$411,160
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Квартира 4 комнаты в Monachil, Испания
Квартира 4 комнаты
Monachil, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 4/5
Роскошные апартаменты в Сьерра-Неваде с общей сауной и потрясающим видом на величественные г…
$459,678
НДС
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Квартира 4 спальни в Velez de Benaudalla, Испания
Квартира 4 спальни
Velez de Benaudalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Продается старинная мельница для сельского отеля в Велес-де-Бенадалья (Коста-Тропикаль). Мел…
$348,787
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Квартира 3 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 3 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$401,868
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Вилла в Calahonda, Испания
Вилла
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В АЛЬМУНЕКАРЕ 22 новых таунхауса в Альмунекаре, отделка высшего качества со…
$307,610
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Квартира 4 комнаты в Monachil, Испания
Квартира 4 комнаты
Monachil, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВОСТРОЙКА В СЬЕРРА-НЕВАДА Жилой комплекс New Build состоит из 20 студий и апартаментов, г…
$464,317
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В АЛЬМУНЕКАРЕ 22 новых таунхауса в Альмунекаре, отделка высшего качества со…
$342,434
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Квартира 3 комнаты в Monachil, Испания
Квартира 3 комнаты
Monachil, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВОСТРОЙКА В СЬЕРРА-НЕВАДА Жилой комплекс New Build состоит из 20 студий и апартаментов, г…
$313,414
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Вилла 4 комнаты в Almunecar, Испания
Вилла 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Экологичные виллы на берегу моря в Альмуньекаре с панорамным видом Новый проект находится в …
$2,13 млн
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Типы недвижимости в Гранаде

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Гранаде, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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