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Жильё в Alhaurin el Grande, Испания

2 объекта найдено
Вилла 10 комнат с видом на горы, с парковка, с С ремонтом в Alhaurin el Grande, Испания
Вилла 10 комнат с видом на горы, с парковка, с С ремонтом
Alhaurin el Grande, Испания
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 087 м²
Дом с 6 Спальнями в Жилом Комплексе с Фитнес-Центром в Алаурин-эль-Гранде, Малага Дом с видо…
$908,585
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Вилла в Alhaurin el Grande, Испания
Вилла
Alhaurin el Grande, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
ALHAURIN GRANDE Great Investment opportunity. Very big Villa with more then 10 bedrooms, Sta…
$3,60 млн
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