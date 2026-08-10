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Жилье в Vejer de la Frontera, Испания

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дома
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5 объектов найдено
Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
~700 м от пляжа Участок в деревенском стиле площадью 500 м² ЗАРЕГИСТРИРОВАН в реестре недвиж…
$103
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Дом 2 спальни в Vejer de la Frontera, Испания
Дом 2 спальни
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
This is a 300m2 approx plot with an unfinished building of about 70m2 approx. It has the str…
$75,933
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Finca 300 m from the beach with an area of ​​about 70 m2. It is limited by a wall, available…
$141,018
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TekceTekce
Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,175 000 евро~25 м от пляжа (ПЕРВАЯ ЛИНИЯ) Дом/квартира площадью …
$189,783
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Таунхаус в Vejer de la Frontera, Испания
Таунхаус
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
~900 м от пляжа ПиниллоСан-Педро-Алькантара, Марбелья, Малага Двухквартирный дом: 4 этажа, п…
$433,791
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