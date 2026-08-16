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Жилье в Barbate, Испания

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дома
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5 объектов найдено
Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
$301,143
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,~600м от пляжа  Участок в деревенском стиле 1000 м².Два независи…
$489,263
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Дом в Barbate, Испания
Дом
Barbate, Испания
Площадь 300 м²
I am selling a fantastic house in Barbate, the rural region of La Sepurso. You are in views …
$433,900
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Таунхаус в Barbate, Испания
Таунхаус
Barbate, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Таунхаус/дуплекс в историческом центре Кониль-де-ла-Фронтера с независимым/собственным докум…
$321,076
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
ЗАХОРА  Барбате, Кадис, Андалусия, Испания  Коста-де-ла-Лус  ~500 м от пляжа   В собственнос…
$103
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