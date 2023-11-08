Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Barbate

Жильё в Barbate, Испания

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Barbate, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Barbate, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
ЗАХОРА  Барбате, Кадис, Андалусия, Испания  Коста-де-ла-Лус  650 000 евро &nb…
€650,000
Вилла 2 спальни в Barbate, Испания
Вилла 2 спальни
Barbate, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
€285,000
Дом с террасой, с гаражом, с барбекю в Barbate, Испания
Дом с террасой, с гаражом, с барбекю
Barbate, Испания
Площадь 300 м²
€400,000
Realting.com
Перейти