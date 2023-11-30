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Жильё в Нерха, Испания

дома
4
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Нерха, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Роскошные отдельно стоящие дома в Нерха Малага Ознакомьтесь с объектами недвижимости, выста…
€1,20 млн
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море с Прекрасной Общей Террасой в Нерхе Шикарные апартаменты распол…
€337,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
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