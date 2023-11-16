Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Velez-Malaga

Жильё в Velez-Malaga, Испания

квартиры
7
дома
5
12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€264,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€261,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torre del Mar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Просторные Сдвоенные Виллы Люкс-Класса с Современным Дизайном в Велес-Малага Виллы в Торре-д…
€550,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€330,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€285,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Chilches, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Chilches, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 4/4
Великолепные Сдвоенные Виллы с 4 Спальнями и 3 Ванными Комнатами в Малаге Велес-Малага – гла…
€415,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Просторные Дома с 3-мя Спальнями в Комплексе Рядом с Морем в Велес-Малага Стильные дома расп…
€359,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre del Mar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Квартиры Рядом с Пляжем в Центре Торре-дель-Мар Торре-дель-Мар – известный город на южном по…
€294,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre del Mar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 1, 2 и 3 Спальнями в Новом и Современном Проекте в Торре-дель-Мар Торре-дель-Мар …
€320,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Caleta de Velez, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Сдвоенная Вилла с Собственным Бассейном и Видом на Море Калета-де-Велес – небольшой прибрежн…
€795,000
Realting.com
Перейти